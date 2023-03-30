Экс-вратарь сборной СССР: должен был ехать с Кудрицким в одной машине, когда он погиб
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Бывший вратарь московского «Динамо», «Маккаби» Тель-Авив и сборной СССР Александр Уваров, а ныне тренер вратарей «Маккаби»,
«Мы уже договорились вместе ехать на игру сборной Украины. А потом Грант поставил на этот день товарищеский матч в Герцлии. Я Коле говорю: «Мы в четыре играем, а в Хайфе в шесть начинают — ну куда я поеду? Пока закончу, помоюсь и приеду, там уже всё закончится». Он и поехал один.
Ещё в одиннадцать вечера мы с ним разговаривали. Коля искал Люду, жену. Мы же все жили рядышком. Я сказал, что к нам она не заходила. Он говорит: «Ну ладно, сейчас найду». А в пять утра мне первому позвонили и сообщили, что он разбился на машине», — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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