Экс-вратарь сборной СССР: должен был ехать с Кудрицким в одной машине, когда он погиб

Бывший вратарь московского «Динамо», «Маккаби» Тель-Авив и сборной СССР Александр Уваров, а ныне тренер вратарей «Маккаби»,

«Мы уже договорились вместе ехать на игру сборной Украины. А потом Грант поставил на этот день товарищеский матч в Герцлии. Я Коле говорю: «Мы в четыре играем, а в Хайфе в шесть начинают — ну куда я поеду? Пока закончу, помоюсь и приеду, там уже всё закончится». Он и поехал один.

Ещё в одиннадцать вечера мы с ним разговаривали. Коля искал Люду, жену. Мы же все жили рядышком. Я сказал, что к нам она не заходила. Он говорит: «Ну ладно, сейчас найду». А в пять утра мне первому позвонили и сообщили, что он разбился на машине», — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.