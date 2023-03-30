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Эдегор выделил основные качества Зинченко

Эдегор выделил основные качества Зинченко
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Норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о партнёре по команде, украинском защитнике Александре Зинченко.

«С первого дня, когда он пришел в клуб, все просто поняли, что он подарит нам что-то особенное. Удивительный игрок, который умеет владеть мячом. Но также он победитель, он всегда хочет побеждать. И он каждый день приносит много энергии, всегда выкладывается на все 100 процентов, всегда борется за команду. И у него есть страсть к игре. Он отличный парень, который должен быть в команде», — приводит слова Эдегора TBR Football со ссылкой на Men In Blazers.

Напомним, Зинченко перешёл в «Арсенал» летом 2022 года. Его контракт с лондонским рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне Зинченко провёл за «Арсенал» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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