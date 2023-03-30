Тен Хаг прокомментировал включение Фергюсона в Зал славы АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал включение Алекса Фергюсона в Зал славы английской Премьер-лиги.
«Он ориентир для всех топ-менеджеров в футболе. Как он создавал и формировал команду, как тренировал и управлял ей. Он 13 раз выигрывал Премьер-лигу. Никто больше никогда не сможет сделать это снова, такое грандиозное выступление. А затем все остальные кубки, которые он выиграл.
Выиграть так много трофеев, причём атакующим образом. У него было правильное чувство, когда нужно перестраивать и реконструировать новую команду, обновлять её, потому что он делал это на протяжении двух десятилетий», — приводит слова тен Хага Daily Mail.
Напомним, Фергюсон 13 раз приводил «Манчестер Юнайтед» к победе в английском чемпионате. По этому показателю 81-летний шотландский специалист является самым успешным тренером в истории Премьер-лиги.
Фергюсон и игроки «Ман Юнайтед» поздравили де Хеа с рекордом
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