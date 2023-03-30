Игонин: уже говорят о том, чтобы упростить получение Fan ID, компромисс будет найден

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о решении санкт-петербургского клуба о бесплатном распространении билетов на матчи чемпионата России.

«Мы делаем всё, что можем в этих условиях. Уже говорят о том, чтобы упростить получение Fan ID. Компромисс будет найден.

Цель в том, чтобы дать людям опробовать новую систему. Чтобы люди могли попробовать сделать Fan ID, понять, что всё в порядке и продолжить ходить. Возможно, некоторые из тех, кто раньше не ходил на футбол, начнёт, потому что ему понравилось. Часто многие громогласно заявляют о проблемах с получением Fan ID. Речь не об активных болельщиках. Были объективные сложности, связанные с детьми, с чем-то ещё, но я так понимаю, что они решаются. Период острого непонимания, как это работает, пройдёт, и дальше должно стать лучше.

У «Зенита» было много социальных программ раздачи билетов. И для студентов, и для разных слоёв населения. Да, сейчас их больше, потому что решается ещё одна задача. Такое ощущение, что первый раз клуб раздает билеты. На самом деле это было и раньше, но раньше об этом не говорилось в прессе», — приводит слова Игонина Metaratings.