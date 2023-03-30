Евгений Марков – о времени без клуба: извиняюсь перед женой, кукуха начала ехать
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Нападающий «Факела» Евгений Марков рассказал о периоде, когда он находился в статусе свободного агента.
«Я остался без команды, очень тяжелое время. Извиняюсь перед женой — был невыносим в эти три месяца. За все ей «пихал», даже за нечистый нож, лежащий в раковине. Много тренировался, каждый день бегал кроссы, ходил в зал, играл в теннис, но это не заменяло футбольной жизни. Кукуха начала потихоньку ехать», — приводит слова Маркова «Матч ТВ».
Напомним, Марков перешёл в «Факел» в ноябре 2022 года на правах свободного агента. До этого футболист защищал цвета тульского «Арсенала». В нынешнем сезоне Марков принял участие в двух матчах чемпионата России, в которых отметился результативной передачей.
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