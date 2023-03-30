«Спартак» при нас всегда платил в белую». Салихова объяснила лидерство клуба по агентским

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась на тему того, что московский клуб выплатил наибольшую сумму посредникам в 2022 году.
«Нужно понимать, что выплаты по комиссиям разбиваются на 3-4 года, поэтому включаются расходы прежних периодов, если контракты не были приостановлены и разорваны. Было много трансферов у Луки Каттани, его важные продажи Лукаса Аиртона и Понсе, и некоторых футболистов «Спартака-2».
«Спартак» при нас всегда платил в белую. Известны механизмы, как уходить от финансового fair play, оплачивать часть стоимости или комиссии через подряды связанных структур и рассказывать потом, что некоторый клуб заплатил за игрока всего 12 млн, например, и 300 тысяч евро комиссии. Болельщики очень впечатляются и ведутся на такое», — приводит слова Салиховой Metaratings.
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