Ла Лига зарегистрировала Гави под 30-м номером
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Испанская Ла Лига официально зарегистрировала полузащитника каталонской «Барселоны» Гави под старым номером. информация об этом появилась на официальном сайте турнира.
18-летний футболист, который после подписания нового контракта в сентябре 2022 года стал носить футболку с номером 6, снова будет играть под 30-м номером.
Напомним, Ла Лига опротестовала заключение нового контракта Гави с «Барселоной», посчитав, что у клуба не было финансовых возможностей для подобной сделки. После этого он был исключен из заявки основного состава каталонцев.
Гави выступает за первую команду «Барселоны» с прошлого сезона. В текущей кампании полузащитник в 37 матчах забил два гола и отдал пять результативных передач.
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