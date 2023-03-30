Марков: Заболотный — сумасшедший профессионал, работает на тренировках до изнеможения

Нападающий «Факела» Евгений Марков высказался о форварде ЦСКА Антоне Заболотном, с которым выступал ранее.

«С ним приятно играть, учитывая, как он ведёт единоборства. Это дорогого стоит. В «Тосно» Заба выигрывал верх, а я пытался подобрать и развить атаку. У нас был интересный тандем. И ещё Заболотный — сумасшедший профессионал. Он работает до изнеможения на каждой тренировке. Таких мало в России.

«Тосно» без нас взял Кубок России? Вроде как да, но медальки нет. И попросить её уже негде. По сути, это единственный трофей в моей карьере, но я его не ощутил. Не жалею ни об одном переходе. Это всё определённый опыт, становишься психологически сильнее", — приводит слова Маркова «Матч ТВ».

Напомним, Марков и Заболотный вместе выступали за «Тосно».