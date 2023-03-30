Расмус Хёйлунн: мой кумир – Криштиану Роналду

Нападающий «Аталанты» и сборной Дании Расмус Хёйлунн заявил, что считает форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду своим кумиром.
«Мой кумир – Криштиану Роналду. Отец познакомил меня с его игрой, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед», затем я следил за ним в «Реале». Мне нравится его менталитет, его страсть и то, как он стремится забивать голы», — приводит слова датчанина Sportskeeda.
Напомним, 20-летний датчанин на данный момент является лучшим бомбардиром квалификации Евро-2024 с пятью голами, опережая Роналду на один мяч. На счету форварlа также 23 матча в нынешнем розыгрыше Серии А, в которых он забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Ранее нападающий выступал за «Штурм» и «Копенгаген».
Покупаем футболку «Аль-Насра» с именем Роналду
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