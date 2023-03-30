Маттейс де Лигт: не ожидал увольнения Нагельсмана и был удивлён
Поделиться
Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт прокомментировал недавнее увольнение главного тренера клуба Юлиана Нагельсмана.
«Не ожидал этого и был удивлён. Мы вторые в лиге, в четвертьфинале кубка и четвертьфинале Лиги чемпионов. Везде ещё боремся за победы. Руководство определяет кто тренер, но принять это было сложно. Тем не менее я также верю, что Тухель – тренер, который нам подходит», — приводит слова защитника NOS.nl.
Напомним, руководство «Баварии» приняло решение расстаться с Нагельсманом после поражения в матче немецкой Бундеслиги с «Байером» (1:2), после которого клуб опустился на вторую строчку турнирной таблицы. Новым главным тренером мюнхенцев стал Томас Тухель.
Тухель улыбается в ответ на вопрос о Роналду
Комментарии
- 30 марта 2023
-
08:47
-
08:42
-
08:42
-
08:30
-
08:10
-
08:03
-
07:18
-
05:52
-
05:47
-
04:56
-
04:47
-
04:24
-
03:56
-
03:55
-
03:40
-
03:34
-
03:27
-
03:07
-
02:48
-
02:46
-
02:41
-
02:12
-
02:11
-
01:37
-
01:20
-
01:18
-
01:14
-
00:57
-
00:49
-
00:22
-
00:12
- 29 марта 2023
-
23:38
-
23:29
-
23:26
-
23:25
Партнерский контент