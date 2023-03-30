Маттейс де Лигт: не ожидал увольнения Нагельсмана и был удивлён

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт прокомментировал недавнее увольнение главного тренера клуба Юлиана Нагельсмана.

«Не ожидал этого и был удивлён. Мы вторые в лиге, в четвертьфинале кубка и четвертьфинале Лиги чемпионов. Везде ещё боремся за победы. Руководство определяет кто тренер, но принять это было сложно. Тем не менее я также верю, что Тухель – тренер, который нам подходит», — приводит слова защитника NOS.nl.

Напомним, руководство «Баварии» приняло решение расстаться с Нагельсманом после поражения в матче немецкой Бундеслиги с «Байером» (1:2), после которого клуб опустился на вторую строчку турнирной таблицы. Новым главным тренером мюнхенцев стал Томас Тухель.

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