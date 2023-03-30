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Мудрик: однажды тот, кто говорил, что я лузер, скажет, что я победитель

Мудрик: однажды тот, кто говорил, что я лузер, скажет, что я победитель
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Нападающий «Челси» Михаил Мудрик рассказал об адаптации в лондонском клубе.

«Сложны ли были первые месяцы? Могу сказать, что да. Много давления. Но это не в первый раз. Я люблю это давление, потому что однажды тот, кто говорил, что я лузер, скажет, что я победитель. Время покажет.

Насколько был важен ассист в матче с «Лестером» и что я думаю о позиции нападающего? Это хорошая позиция, легче получать мяч низом, но труднее, когда получаешь верхом. Это зависит от типа матча, который мы проводим. В некоторых матчах мне, возможно, лучше играть девятку, а в некоторых – лучше для меня и команды действовать с фланга. Был первый ассист, а первый гол скоро будет», приводит слова Мудрика Sky Sports.

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