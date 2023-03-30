Владимир Федотов поделился эмоции от посещения матча хоккейного ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов посетил хоккейный матч между столичными ЦСКА и «Локомотивом». Игра завершилась разгромной победой «армейцев» со счётом 5:0.
«Эмоции очень хорошие после двух периодов. Атмосфера, полный зал, великолепное боление. Хоккей захватывает дух. Второй тайм, точнее период был неплох в исполнении «Локомотива». Но нам удалось забить, немного снять напряжение.
Отмечу хорошую, надёжную игру в обороне и вратаря. Несколько сейвов он совершил уже в первом тайме! Да и во втором тоже. Но мы всё прекрасно знаем, что на оборону работает вся команда. Что ЦСКА и демонстрирует. Было тяжело и непросто, «Локомотив» задал очень высокий темп. Но армейцы выдержали и укололи.
Насколько важна дружба армейских коллективов — хоккеистов и футболистов? Это всегда по жизни присутствует. Мы делаем одно дело, дарим людям праздник. Показываем своё мастерство, побеждаем. Надо продолжать и дальше дружить», – приводит слова Федотова «Матч ТВ».
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