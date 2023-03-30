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Мбаппе — самый дорогой футболист мира по версии Transfermarkt, Холанд и Винисиус — в топ-3

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе возглавил десятку самых дорогих футболистов мира на текущий момент по версии портала Transfermarkt.

Трансферная стоимость 24-летнего форварда составляет € 180 млн. В топ-3 также вошли Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия) — € 170 млн, а также Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, Бразилия) и Джум Беллингем («Боруссия» Дортмунд, Англия) — оба — по € 120 млн.

10 самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) — € 180 млн;

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия) — € 170 млн;

3-4. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия) — € 120 млн;

3-4. Джуд Беллингем («Боруссия», Англия) — € 120 млн;

5-6. Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия) — € 110 млн;

5-6. Джамал Мусиала («Бавария», Англия) — € 110 млн;

7-9. Федерико Вальверде («Реал», Уругвай) — € 100 млн;

7-9. Виктор Осимхен («Наполи», Нигерия) — € 100 млн;

7-9. Педри («Барселона», Испания) — € 100 млн;

10. Гави («Барселона», Испания) — € 90 млн.

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