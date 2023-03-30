Защитник «Баварии» Юпамекано: сейчас я играю в лучший футбол в своей жизни

Защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано признался, что сейчас играет в лучший футбол в своей жизни и чувствует себя уверенно и расслабленно.
«Сейчас я играю в лучший футбол в своей жизни. Я чувствую себя уверенно и расслабленно. Я успешен, но могу добиться большего. Я прислушиваюсь к советам и думаю, что могу стать лучше во многих аспектах. Я всегда работаю над тем, чтобы стать лучше», — приводит слова Юпамекано Le Figaro.
24-летний Юпамекано, выступающий за «Баварию» с 2021 года, сыграл за мюнхенскую команду 34 матчах в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них лишь одной результативной передачей. Защитник стал чемпионом Германии с «Баварией» в прошлом сезоне.
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