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Бьельса подпишет контракт со сборной Уругвая до окончания квалификации на ЧМ-2026

Бьельса подпишет контракт со сборной Уругвая до окончания квалификации на ЧМ-2026
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Бывший главный тренер сборных Аргентины, Чили, «Лидса» и «Атлетика» из Бильбао Марсело Бьельса возглавит Уругвай, сообщает TyC Sports.

По окончании чемпионата мира 2022 года команду покинул тренер Диего Алонсо. Бьельса, по информации источника, подпишет контракт со сборной Уругвая до окончании южноамериканской квалификации на ЧМ-2026 с возможностью продления, если команда отберётся на турнир.

Ранее 67-летний специалист дважды работал с национальными сборными. С 1998 по 2004 год Бьельса тренировал Аргентину, став с ней олимпийским чемпионом — 2004 и завоевав серебро Копа Америка — 2004. Также он возглавлял сборную Чили (2007-2010) и принял с ней участие в ЧМ-2010.

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