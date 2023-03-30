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Реграги: почему Мбаппе играет не за Камерун или Алжир, а за Францию? Это нормально

Реграги: почему Мбаппе играет не за Камерун или Алжир, а за Францию? Это нормально
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Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о случаях, когда футболисты предпочитают на международном уровне играть за национальные команды стран, в которых они выросли, невзирая на свою этническую принадлежность. Специалист привёл примеры защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта, который играет за Испанию, а не Францию, и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который предпочёл французскую команду Камеруну или Алжиру.

«Нет ничего страшного в том, что футболист идентифицирует себя как игрока другой национальности. То, что Лапорт играет за Испанию, не означает провала Франции. Возможно, он больше себя чувствует испанцем после того, как долгое время воспитывался в Испании. Почему Мбаппе, который мог бы это сделать, не стал играть за Камерун или Алжир, а выбрал Францию? Это нормально, что футболисты выбирают страну, в которой они выросли», — приводит слова Реграги El Pais.

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