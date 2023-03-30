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«Он был моим источником вдохновения». Артета — о Венгере

«Он был моим источником вдохновения». Артета — о Венгере
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Нынешний главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о бывшем наставнике «канониров» Арсене Венгере, заявив, что именно французский специалист подтолкнул испанца к пути продолжать карьеру в качестве тренера.

«Я мечтал играть за этот клуб, и это было вызвано тем, как играл «Арсенал». Это было очень привлекательно. Время с Венгером было феноменальным. Он также подтолкнул меня к решению стать тренером в конце моей карьеры. У нас состоялся разговор, я спросил его, что бы он делал на моём месте, потому что я сомневался, хочу ли я продолжать свой путь в футболе в качестве тренера. Он помогал мне в клубе и академии, он был моим источником вдохновения», — приводит слова Артеты пресс-служба АПЛ.

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