FourFourTwo: Алаба — лучший центральный защитник мира, Маркиньос — 2-й, ван Дейк — 7-й
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Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба признан лучшим центральным защитником мира по версии издания FourFourTwo.
В тройку сильнейших вошли также Маркиньос («ПСЖ») и Рубен Диаш («Манчестер Сити»).
Топ-10 лучших центральных защитников по версии FourFourTwo:
1. Давид Алаба («Реал», Австрия);
2. Маркиньос («ПСЖ», Бразилия);
3. Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия);
4. Антонио Рюдигер («Реал», Германия);
5. Ким Мин Джэ («Наполи», Южная Корея);
6. Вильям Салиба («Арсенал», Франция);
7. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды);
8. Деотшанкюль Юпамекано («Бавария», Франция);
9. Эдер Милитао («Реал», Бразилия);
10. Кристиан Ромеро («Тоттенхэм», Аргентина).
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