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FourFourTwo: Алаба — лучший центральный защитник мира, Маркиньос — 2-й, ван Дейк — 7-й

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба признан лучшим центральным защитником мира по версии издания FourFourTwo.

В тройку сильнейших вошли также Маркиньос («ПСЖ») и Рубен Диаш («Манчестер Сити»).

Топ-10 лучших центральных защитников по версии FourFourTwo:

1. Давид Алаба («Реал», Австрия);

2. Маркиньос («ПСЖ», Бразилия);

3. Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия);

4. Антонио Рюдигер («Реал», Германия);

5. Ким Мин Джэ («Наполи», Южная Корея);

6. Вильям Салиба («Арсенал», Франция);

7. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды);

8. Деотшанкюль Юпамекано («Бавария», Франция);

9. Эдер Милитао («Реал», Бразилия);

10. Кристиан Ромеро («Тоттенхэм», Аргентина).

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