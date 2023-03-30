Игрок Испании Родри — о поражении от Шотландии: они играют отвратительно. Катаются по полю
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Полузащитник сборной Испании Родриго Эрнандес высказался о поражении от национальной команды Шотландии в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года в Германии (0:2), назвав стиль игры шотландцев отвратительным за то, что футболисты британцев спотыкались, провоцировали и катались по полю.
«Таков их стиль игры. Мы должны уважать его, но, честно говоря, он немного отвратительный. Они тратят время на то, чтобы спотыкаться, провоцировать и кататься по полю. Для меня это не футбол. Для увеличения скорости игры необходимо двигаться вперёд. Судья должен был что-то предпринять, но он ничего не сделал», — приводит слова Родри L'Equipe с ссылкой на Viaplay.
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