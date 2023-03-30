Жирков высказался о решении АПЛ не включать россиян в ролик с голами игроков из всех стран

Бывший футболист «Челси» и сборной России Юрий Жирков прокомментировал решение английской Премьер-лиги не включать россиян в ролик с голами игроков из всех стран, которые выступали когда-либо в чемпионате.
«Без разницы на этот ролик. Да, Аршавин и Билялетдинов забивали хорошие голы. Но сборную сейчас никуда не допускают — с голами россиян похожая ситуация. Так что комментировать это не имеет смысла», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, английская Премьер-лига опубликовала видео с 103 голами представителей 103 стран, выступавших в Англии. Однако в ролик не добавлены забитые мячи представителей России. В АПЛ забивали Андрей Канчельскис (43 гола), Андрей Аршавин (23), Роман Павлюченко (21), Павел Погребняк (11), Динияр Билялетдинов (8) и Алексей Смертин (2).
- 30 марта 2023
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