Уваров – о жизни в Орехово-Зуево: картошка, селёдка есть – больше ничего людям не надо

Экс-вратарь сборной СССР Александр Уваров высказал мнение, изменился ли его родной город Орехово-Зуево за последнее время.

«Если честно, ни на какие изменения не успеваю смотреть. Друзья, стол, баня, загородные выезды — такая у нас праздничная программа. Некогда ходить наблюдать. В целом город живёт нормальной жизнью. Ничего необычного я не заметил. Мне кажется, в Москве больше смурные люди. А Орехово — провинция. Они из любых ситуаций всегда выходили, что бы ни происходило. Картошка, селёдка есть — больше ничего людям не надо. С голоду никто не умирает, и слава богу», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Александром Уваровым читайте на «Чемпионате»: