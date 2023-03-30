«Ливерпуль» готов заплатить € 68 млн за защитника «Наполи» Ким Мин Джэ — FourFourTwo

«Ливерпуль» заинтересован в трансфере южнокорейского защитника «Наполи» Ким Мин Джэ, сообщает FourFourTwo.

По сообщениям источника, мерсисайдцы готовы заплатить за футболиста более € 68 млн. Также интерес к Джэ проявляют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». «Наполи» приобрёл футболиста у турецкого «Фенербахче» летом 2022 года за € 18 млн. В текущем сезоне Ким провёл за итальянский клуб 35 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 71 очко после 27 матчей. В Лиге чемпионов команда Лучано Спаллетти сыграет в четвертьфинале с «Миланом».

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