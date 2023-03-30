«Это ненормально». Кроос — об увольнении «Баварией» Нагельсмана

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос, ранее выступавший за мюнхенскую «Баварию», высказался о решении гранда немецкого футбола уволить главного тренера Юлиана Нагельсмана. Футболист считает это решение ненормальным.
«То, что произошло, ненормально. Они говорили, что поддержат его, что это будет долгосрочный проект, а произошло обратное. Если это было решение, основанное на спортивных результатах, то хорошо, продолжайте. На мгновение вы заставите нас поверить, что причина в этом. То, как действует руководство «Баварии», нехорошо», — приводит слова Крооса Mundo Deportivo с ссылкой на подкаст Eich Mal Lupen.
Нагельсман руководил «Баварией» с прошлого сезона. Тренер был уволен в марте этого года.
Рамос толкнул фотографа после поражения от «Баварии»:
- 30 марта 2023
-
13:19
-
13:10
-
13:05
-
13:03
-
13:00
-
12:57
-
12:50
-
12:43
-
12:23
-
12:15
-
12:13
-
12:05
-
12:02
-
12:00
-
11:48
-
11:40
-
11:40
-
11:33
-
11:29
-
11:20
-
11:12
-
11:09
-
11:05
-
11:05
-
10:51
-
10:35
-
10:19
-
10:11
-
10:10
-
10:03
-
09:59
-
09:55
-
09:48
-
09:25
-
09:24