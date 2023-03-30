«Это ненормально». Кроос — об увольнении «Баварией» Нагельсмана

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос, ранее выступавший за мюнхенскую «Баварию», высказался о решении гранда немецкого футбола уволить главного тренера Юлиана Нагельсмана. Футболист считает это решение ненормальным.

«То, что произошло, ненормально. Они говорили, что поддержат его, что это будет долгосрочный проект, а произошло обратное. Если это было решение, основанное на спортивных результатах, то хорошо, продолжайте. На мгновение вы заставите нас поверить, что причина в этом. То, как действует руководство «Баварии», нехорошо», — приводит слова Крооса Mundo Deportivo с ссылкой на подкаст Eich Mal Lupen.

Нагельсман руководил «Баварией» с прошлого сезона. Тренер был уволен в марте этого года.

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