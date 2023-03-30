Глава РФС Дюков: на сегодняшнем исполкоме не рассматривается вопрос о переходе в Азию
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что на сегодняшнем исполкоме РФС не рассматривается вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«На сегодняшнем исполкоме не рассматривается вопрос о переходе России в Азию», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сборная России по футболу, а также российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением европейской (УЕФА) и международной (ФИФА) федераций футбола. В конце 2022 года рассматривался вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола, однако он был отложен. Ранее президент РФС Александр Дюков заявлял о том, что в АФК готовы принять Россию.
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