Тюкавин: говорили Захаряну: «Какой «Челси»? Куда ты собрался? В «Динамо» сиди!»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признался, что в клубе с юмором относились к слухам о переходе полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в лондонский «Челси». Форвард бело-голубых выразил уверенность в том, что в будущем хавбек сможет заиграть в Англии.
«Советовался ли Захарян со мной по поводу «Челси»? Не (смеётся). К информации о Захе и «Челси» мы в команде относились с юмором. Говорили ему: «Какой «Челси»? Куда ты собрался? Тут сиди!». На самом деле верю, что всё могло получиться. Просто возник вопрос с оплатой трансфера, насколько понимаю. Но у него ещё есть все шансы заиграть там», — приводит слова Тюкавина Sport24.
О трансфере Захаряна в «Челси» СМИ писали летом прошлого года. Переход не состоялся из-за невозможности перевода денежных средств из Великобритании в Россию.
- 30 марта 2023
-
13:19
-
13:10
-
13:05
-
13:03
-
13:00
-
12:57
-
12:50
-
12:43
-
12:23
-
12:15
-
12:13
-
12:05
-
12:02
-
12:00
-
11:48
-
11:40
-
11:40
-
11:33
-
11:29
-
11:20
-
11:12
-
11:09
-
11:05
-
11:05
-
10:51
-
10:35
-
10:19
-
10:11
-
10:10
-
10:03
-
09:59
-
09:55
-
09:48
-
09:25
-
09:24