Тюкавин: говорили Захаряну: «Какой «Челси»? Куда ты собрался? В «Динамо» сиди!»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признался, что в клубе с юмором относились к слухам о переходе полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в лондонский «Челси». Форвард бело-голубых выразил уверенность в том, что в будущем хавбек сможет заиграть в Англии.

«Советовался ли Захарян со мной по поводу «Челси»? Не (смеётся). К информации о Захе и «Челси» мы в команде относились с юмором. Говорили ему: «Какой «Челси»? Куда ты собрался? Тут сиди!». На самом деле верю, что всё могло получиться. Просто возник вопрос с оплатой трансфера, насколько понимаю. Но у него ещё есть все шансы заиграть там», — приводит слова Тюкавина Sport24.

О трансфере Захаряна в «Челси» СМИ писали летом прошлого года. Переход не состоялся из-за невозможности перевода денежных средств из Великобритании в Россию.