Уваров: в СССР на всю Москву был один автосервис «Мерседеса». Встретил там Юрия Антонова

Экс-вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Александр Уваров поделился воспоминаниями о Советском Союзе.

«Остались самые хорошие воспоминания, грех жаловаться. Всё у нас было хорошо — я говорю лично про себя. Ни в чём себе не отказывал, всего хватало. В «Динамо» нормально платили — мы же офицерами были. У меня только зарплата была 400 с лишним рублей в месяц. Плюс премиальные — по 80, что ли, за победу. Квартиру клуб дал, а машину я купил. «Мерседес». Он, правда, был не новый — пригнали из Германии. Но очень хорошая машина. Тогда и автосервис «Мерседеса», по-моему, один на всю Москву был. Помню, приезжаю, а там Юрий Антонов. Я его очень любил как певца — и сейчас обожаю. Все пластинки его собирал. Но подойти познакомиться постеснялся», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Александром Уваровым читайте на «Чемпионате»: