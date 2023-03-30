Уваров: поражение московского «Динамо» от минского 0:7 — договорняк. Через 30 лет узнал

Экс-вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров рассказал про договорные матчи в последнем чемпионате Советского Союза.

«Я могу с чистой совестью сказать: в договорняках ни разу не участвовал. Ни разу. Только недавно узнал, спустя 30 лет, что наше поражение от минского «Динамо» 0:7 — это был договорняк. Мне сказали футбольные люди. А я тогда и знать не знал. Смотрел на табло и думал: поскорее бы время матча кончилось. Они нас кружили, как хотели. 7:0! Совершенно ничего не заподозрил! Видать, наивный. Ко мне после игры Лев Иванович Яшин подошёл, царство ему небесное: «Коллега, держись, бывает и такое», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Александром Уваровым читайте на «Чемпионате»: