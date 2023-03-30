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Леонид Федун не приехал на заседание исполкома РФС

Леонид Федун не приехал на заседание исполкома РФС
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Бывший президент московского «Спартака» Леонид Федун не приехал на заседание исполкома РФС, которое проходит сегодня, в четверг, 30 марта, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На этом заседании исполкома РФС планируется обсуждение ряда стратегических и операционных вопросов. К первым относятся проблемы, касающиеся изменения формата проведения Второй лиги ФНЛ, концепции развития мини-футбола и реформы компенсационных выплат и выплат по механизму солидарности.

К операционным вопросам относятся утверждения правил РФС по лицензированию футбольных клубов Второй Лиги и утверждение регламента РФС по деятельности футбольных агентов.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что вопрос перехода в Азию сегодня обсуждаться не будет.

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