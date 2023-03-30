«Нужно спросить министра: а с кем он из болельщиков?» Уткин — про слова Матыцина о Карпине

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин поделился мнением о словах министра спорта РФ Олега Матыцина в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Дело в том, что господин Матыцин — чиновник. Чиновником быть не стыдно, но российский чиновник просто не может себе представить, как можно не держаться за своё место. Это не может укладываться в чиновничьей голове. Если ты работаешь в городской управе, если ты работаешь в министерстве, если сам являешься министром, возможно, даже премьер-министром. Это просто не укладывается в голове. В этом, собственно говоря, вся суть.

Чиновники склонны думать, что все остальные думают так же, как они. И тренера сборной они тоже склонны считать чиновником, хотя это совершенно не так. А в остальном, конечно, заставляет задуматься предложение министра тренеру сборной определиться, «с болельщиками он или нет». Это говорит министр спорта, который осуществляет государственную программу по расколу болельщиков. Одни принимают Fan ID, другие не принимают. Тут нужно спросить министра спорта: а с кем он из болельщиков? И что нужно сделать для того, чтобы болельщики снова стали более-менее разнородной, но вместе с тем единой массой с одинаковыми правами?» — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.