«ПСЖ» решил, что союз Мбаппе, Месси и Неймара вредит команде. Аргентинец может уйти

Руководство французского «ПСЖ» пришло к выводу, что союз нападающих Килиана Мбаппе, Неймара и Лионеля Месси вредит команде. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, совместная игра форвардов приводит к дисбалансу. «ПСЖ» хочет сохранить в своём составе Мбаппе, а Неймар не желает покидать парижский суперклуб. Расставание с Месси называется логичным выходом в данной ситуации, учитывая желание самого аргентинца уйти из французской команды.

Мбаппе и Неймар связаны с «ПСЖ» долгосрочными контрактами, а соглашение Месси истекает в конце текущего сезона. Аргентинский нападающий, по слухам, может продолжить карьеру в МЛС или в Саудовской Аравии. Сам Месси, по информации СМИ, хотел бы вернуться в «Барселону».

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