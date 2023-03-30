«У меня нет красного в гардеробе». Игрок «Динамо» Тюкавин — о фото в форме «Спартака»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что в его гардеробе нет вещей красного цвета, комментируя свою детскую фотографию в форме «Спартака».
«Словил ли хейт после появления в интернете моей фотографии в форме „Спартака“? Писали всякую ерунду, спрашивали, зачем обманываю. Но мне на этой фотке лет восемь. Там даже не моя фамилия, а Чельстрема — у папы в команде по хоккею с мячом играли шведы, которые общались с Кимом. Так и передали майку: отец сфоткал ради интереса в ней. У меня самого этой фотографии даже нет нигде — нашли у мамы в соцсетях. Не лень же было! Нашли потом ещё фотографию просто в красной кофте. Ну, словили хайп, молодцы.
У меня реально нет красного в гардеробе. У меня почти все вещи голубого, синего оттенка. Сейчас многие опять, наверное, будут недовольны, но пусть пишут — мне вообще всё равно», — приводит слова Тюкавина Sport24.
20-летний Тюкавин — воспитанник «Динамо». На один из последних матчей нападающий выводил свою команду на поле с капитанской повязкой.
- 30 марта 2023
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