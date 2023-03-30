Тюкавин: дурные мысли лезли в голову, думал об уходе из «Динамо». Смолов переубедил

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признался, что зимой думал об уходе из родного клуба, однако его переубедили одноклубники Сергей Паршивлюк и Фёдор Смолов. Молодой форвард заявил, что теперь никуда уходить не собирается.

«Расстраивался сильно, было обидно. Настроения не было вообще. Всякие дурные мысли в голову лезли, в том числе об уходе. После игры с «Торпедо» Паршивлюк мне напихал из-за того, что я вышел на поле с одолжением и потерял все мячи. Потом, когда сидели в ресторане, Федя Смолов с Паршем мне сказали: «У тебя вся карьера впереди, а ты уже сейчас себя в яму загоняешь. От этого будет хуже только тебе».

Тогда я особо этого не понимал, но со временем пришло осознание: правильно всё сказали. С таким отношением, которое у меня было, теряется форма и уверенность. Понял, что должен принимать решения тренера и продолжать работать на максимуме.

Так что к зимним сборам подошёл уже с совсем другим настроем. Сейчас всё идёт по плану, и из «Динамо» я никуда не собираюсь», — приводит слова Тюкавина Sport24.