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«Не останусь здесь ни дня». Экс-вратарь «Динамо» вспомнил, как уехал из СССР в Израиль

«Не останусь здесь ни дня». Экс-вратарь «Динамо» вспомнил, как уехал из СССР в Израиль
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Экс-голкипер сборной СССР и московского «Динамо» Александр Уваров вспомнил обстоятельства своего перехода в «Маккаби» из Тель-Авива в августе 1991 года.

«Мне первое предложение ещё в 1989 году поступило. Мы играли в Молдове. Подошёл какой-то мужик, дал визитку и сказал: «Если хочешь переехать в Израиль, позвони по этому телефону». Но я только-только начал играть, попал в сборную и считал, что ещё ничего не достиг в футболе.

В 1991-м Авраам Грант лично приехал в Москву смотреть матч, а я проиграл его «Торпедо» 1:4! Но он сказал: «Меня это не интересует. Я хочу видеть тебя в своей команде». На что я ему ответил: «Я подумаю». А дальше меня кинули со сборной, и я уехал одним днём. Я сыграл четыре отборочных матча и не пропустил ни одного мяча, а меня даже не вызвали на турнир в Испанию. «Динамо» мне не препятствовало — ни Коля Толстых, ни Георгич, Газзаев. Сказали: «Если тебя там всё устраивает — держать не будем». И всё. Говорю: «Отдайте мне паспорт, я больше не останусь здесь ни дня». Мне дали паспорт, я поехал в посольство, сделал визу. Жена собрала сумку, мы вечером посидели на дорожку со Сметаниным, Чернышовым и Сабитовым, и утром я с Сашей Полукаровым улетел в Израиль», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Александром Уваровым читайте на «Чемпионате»:

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