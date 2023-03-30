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Ларин: Горлуковичу наложили 10 швов, он на поле: «Сейчас я всех порву». Сёмин опешил

Ларин: Горлуковичу наложили 10 швов, он на поле: «Сейчас я всех порву». Сёмин опешил
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Бывший массажист московского «Локомотива» Николай Ларин поделился воспоминаниями о бывшем защитнике команды Сергее Горлуковиче, назвав его уникальным человеком и рассказав забавную историю о стремлении футболиста играть даже с серьёзной травмой.

«Сергей — уникальный человек. Раньше, когда играли на скользких полях, футболисты в бутсы вкручивали винты в шипы, перекусывали шляпки. Судьи проверяли бутсы перед выходом игроков на поле, но часто не замечали эти миллиметры. А этого было достаточно, чтобы нанести серьёзную травму. В одной из игр за «Локомотив» Горлуковичу рассекли икроножную мышцу, доктор наложил десять швов. Смотрю, он на второй тайм готовится выйти. Сёмин опешил: «Ты куда, Сергей?» «Сейчас я всех порву», — отвечает. Еле удержали», — приводит слова Ларина «РБ Спорт».

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