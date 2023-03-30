Экс-массажист «Спартака»: у Черенкова мышцы — желе, студень. Ноги — как женские

Бывший массажист московского «Спартака» Николай Ларин поделился воспоминаниями о легендарном полузащитнике красно-белых Фёдоре Черенкове, заявив, что мышцы футболиста были похожими на желе или студень, а сами ноги больше походили на женские.

«Бывают мышцы деревянные, забитые ноги. Бывают мышцы как студень, как у Феди Черенкова, с которым работал в «Спартаке». Когда первый раз делал ему массаж, не мог поверить, что это профессиональный футболист, потому что у него не мышцы — желе. Ноги — как женские. Но таков тип мышечного волокна», — приводит слова Ларина «РБ Спорт».

Черенков сыграл за «Спартак» 465 матчей, в которых отметился 114 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Футболист скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.