Экс-массажист «Спартака»: у Черенкова мышцы — желе, студень. Ноги — как женские
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Бывший массажист московского «Спартака» Николай Ларин поделился воспоминаниями о легендарном полузащитнике красно-белых Фёдоре Черенкове, заявив, что мышцы футболиста были похожими на желе или студень, а сами ноги больше походили на женские.
«Бывают мышцы деревянные, забитые ноги. Бывают мышцы как студень, как у Феди Черенкова, с которым работал в «Спартаке». Когда первый раз делал ему массаж, не мог поверить, что это профессиональный футболист, потому что у него не мышцы — желе. Ноги — как женские. Но таков тип мышечного волокна», — приводит слова Ларина «РБ Спорт».
Черенков сыграл за «Спартак» 465 матчей, в которых отметился 114 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Футболист скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.
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