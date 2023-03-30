Ларин: Цымбаларь был главным юмористом «Спартака». Из-за него уборщица хотела уволиться

Бывший массажист московского «Спартака» Николай Ларин рассказал о розыгрыше, который бывший защитник красно-белых Илья Цымбаларь устроил для уборщицы на базе москвичей.

«Главным юмористом в «Спартаке» был Илья Цымбаларь. От него постоянно надо было чего-то ждать. Однажды к Романцеву на базе в Тарасовке обратилась уборщица: «Олег Иванович, я увольняюсь, такое терпеть уже невозможно!» Она попросила Романцева пройти в комнату, где жил Цымбаларь и где женщина проводила уборку. Приходят, а на подушке лежит какашка. Разве что не пахнет… Как выяснилось, Илья купил где-то за границей резиновую игрушку в виде экскрементов и устроил розыгрыш. Передумала ли уборщица увольняться, уже не помню», — приводит слова Ларина «РБ Спорт».