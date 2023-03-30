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«Не люблю смеяться». Семак — перед матчем «Зенита» с «Уралом» 1 апреля

«Не люблю смеяться». Семак — перед матчем «Зенита» с «Уралом» 1 апреля
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом», который состоится 1 апреля, в международный День смеха. Наставник сине-бело-голубых пошутил, что не любит смеяться, и дал оценку сопернику.

«Люблю ли я смеяться и что может рассмешить меня? Нет, не люблю смеяться (улыбается). Но всех любящих поздравляю с этим праздником.

«Урал» нас хорошо знает — и наших игроков, и нашу манеру игры. Также и мы смотрим на игру «Урала», на то, как играет команда Гончаренко. Конечно, все прекрасно знают про серию, которая у них была. В последнем матче они проиграли дома, но в целом это команда, которая показывает очень хорошую игру, агрессивную, набирает достаточно много очков — в последнее время она смотрится очень и очень прилично», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В прошлом туре «Урал» проиграл дома московскому «Динамо» (0:1), прервав серию из 16 матчей без поражений. Главный тренер уральцев Виктор Гончаренко не сможет руководить своей командой в игре с «Зенитом» из-за дисквалификации.

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