Источник: Дивеев может перейти в «Наполи». Альтернатива россиянину — Салиба из «Арсенала»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев может перейти в итальянский «Наполи». Неаполитанцы проявляют интерес к футболисту на фоне возможного ухода летом корейского игрока Ким Мин Джэ. Дивеев рассматривается как вариант его замены наравне с защитником лондонского «Арсенала» Вильямом Салиба.
«С большой долей вероятности основной центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ этим летом покинет команду за большую сумму. На него претендуют многие топ-клубы Италии. На замену южнокорейцу рассматривается ряд защитников. Руководство неаполитанцев этим летом хочет сделать предложение французу Вильяму Салиба из «Арсенала», а также россиянину Игорю Дивееву. Защитник ЦСКА является более привлекательным вариантом из-за своей небольшой трансферной стоимости. Интерес к Дивееву сохраняется и со стороны «Венеции», но команда в этом сезоне не претендует на выход в Серию А», — приводит слова своего источника Sport24.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего Дивеева в € 6 млн. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к защитнику со стороны ряда итальянских клубов. Контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.
- 30 марта 2023
-
16:40
-
16:35
-
16:31
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:09
-
16:06
-
15:57
-
15:53
-
15:50
-
15:47
-
15:47
-
15:34
-
15:30
-
15:24
-
15:15
-
15:00
-
14:56
-
14:53
-
14:45
-
14:39
-
14:29
-
14:25
-
14:23
-
14:20
-
14:04
-
13:50
-
13:45
-
13:42
-
13:19
-
13:10
-
13:05
-
13:03
-
13:00