Источник: Дивеев может перейти в «Наполи». Альтернатива россиянину — Салиба из «Арсенала»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев может перейти в итальянский «Наполи». Неаполитанцы проявляют интерес к футболисту на фоне возможного ухода летом корейского игрока Ким Мин Джэ. Дивеев рассматривается как вариант его замены наравне с защитником лондонского «Арсенала» Вильямом Салиба.

«С большой долей вероятности основной центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ этим летом покинет команду за большую сумму. На него претендуют многие топ-клубы Италии. На замену южнокорейцу рассматривается ряд защитников. Руководство неаполитанцев этим летом хочет сделать предложение французу Вильяму Салиба из «Арсенала», а также россиянину Игорю Дивееву. Защитник ЦСКА является более привлекательным вариантом из-за своей небольшой трансферной стоимости. Интерес к Дивееву сохраняется и со стороны «Венеции», но команда в этом сезоне не претендует на выход в Серию А», — приводит слова своего источника Sport24.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего Дивеева в € 6 млн. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к защитнику со стороны ряда итальянских клубов. Контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.