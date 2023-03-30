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Агент Дивеева: допускаю интерес «Наполи» к Игорю. Он самый яркий защитник в России

Агент Дивеева: допускаю интерес «Наполи» к Игорю. Он самый яркий защитник в России
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Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал интерес к его клиенту со стороны «Наполи». Ранее об этом сообщило издание Sport24.

«Мне ничего об этом не известно. Мне никто из «Наполи» не звонил, никаких предложений по Дивееву не поступало. В клуб не знаю, приходило что-то или нет — я там не работаю. В целом я допускаю интерес «Наполи» к Игорю, а почему нет? «Наполи» сейчас — это одна из самых ярких команд Европы, а Дивеев — самый яркий защитник в России. Всё вполне адекватно», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провёл за ЦСКА 14 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт Дивеева с армейцами действует до лета 2024 года.

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Источник: Дивеев может перейти в «Наполи». Альтернатива россиянину — Салиба из «Арсенала»
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