Кокорин опубликовал фото в футболке с собой в зале суда и надписью: «Легенда»

Российский нападающий кипрского «Ариса» Лимасол Александр Кокорин в своих социальных сетях продемонстрировал футболку с фотографией со своего судебного заседания.

Фото: Социальные сети Александра Кокорина

Фотография на футболке Кокорина сопровождается надписью на английском языке: «Легенда». Футболист был осуждён вместе со своим братом Кириллом и на тот момент игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым. В 2019 году Кокорин вышел из тюрьмы, после чего выступал в России за «Сочи» и московский «Спартак».

Ранее 32-летний нападающий публично заявлял, что каждый уважающий себя мужчина должен провести некоторое время в тюремном заключении.

Кокорин выступает за «Арис» в чемпионате Кипра. На счету нападающего 11 забитых мячей и пять результативных передач в 23 сыгранных матчах.