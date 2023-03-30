Кварацхелия — первый футболист в Серии А, признанный лучшим игроком месяца 3 раза за сезон

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком марта в чемпионате Италии, сообщает официальный сайт Серии А.

Сообщается, что приз 22-летнему футболисту будет вручён перед игрой «Наполи» — «Милан», которая состоится в воскресенье, 2 апреля, на стадионе «Диего Армандо Марадона». Кварацхелия обошёл в голосовании защитника Ким Мин Джэ («Наполи»), Армана Лорьенте («Сассуоло»), Адриена Рабьо («Ювентус») и Ийеному Дестини Удогие («Удинезе»).

Грузинский футболист стал первым игроком, признанным лучшим футболистом месяца три раза за сезон Серии А. В марте 2023 года Кварацхелия провёл три матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»: