Кварацхелия — первый футболист в Серии А, признанный лучшим игроком месяца 3 раза за сезон
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Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком марта в чемпионате Италии, сообщает официальный сайт Серии А.
Сообщается, что приз 22-летнему футболисту будет вручён перед игрой «Наполи» — «Милан», которая состоится в воскресенье, 2 апреля, на стадионе «Диего Армандо Марадона». Кварацхелия обошёл в голосовании защитника Ким Мин Джэ («Наполи»), Армана Лорьенте («Сассуоло»), Адриена Рабьо («Ювентус») и Ийеному Дестини Удогие («Удинезе»).
Грузинский футболист стал первым игроком, признанным лучшим футболистом месяца три раза за сезон Серии А. В марте 2023 года Кварацхелия провёл три матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»:
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