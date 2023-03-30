Уваров: Авраам Грант рассказывал, что его бабушку с дедушкой депортировали в ГУЛАГ

Бывший голкипер сборной СССР и «Маккаби» из Тель-Авива, ныне тренер вратарей «Маккаби» Александр Уваров рассказал об общении с тренером Авраамом Грантом.
«У Гранта польские корни. Знаю, что его бабушку с дедушкой депортировали в ГУЛАГ. Мы с Авраамом много общались: я же у него долго в «Маккаби» играл, потом помогал в сборной. Знаю, что Грант ездил к ним на могилы, на вертолёте добирался туда (в Коми. — Прим. «Чемпионата»). Ему Рома Абрамович помогал», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Недавно бывший тренер лондонского «Челси» Авраам Грант возглавил сборную Замбии. Грант с лондонским клубом в 2008 году дошёл до финала Лиги чемпионов, где синие уступили «Манчестер Юнайтед».
Полное интервью с Александром Уваровым читайте на «Чемпионате»:
- 30 марта 2023
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