Президент РФС Дюков отреагировал на слова Пескова о Fan ID

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о карте болельщика (Fan ID). Ранее Песков заявил, что решения по системе Fan ID должны принимать спортивные власти и службы безопасности.

«Как техническое решение — Fan ID работает. Нет предела совершенству. Что касается закона, он принят Госдумой и вступил в силу. Изменения в законе — прерогатива правительства, спортивные структуры не могут на это повлиять. Со своей стороны мы можем предлагать какие-то решения, которые упростили бы доступ. Что касается слов Пескова, вопрос лучше задавать ему. РФС и РПЛ не являются субъектами законотворчества.

Отмена Fan ID — зона ответственности правительства. В целях обеспечения безопасности такой закон был принят. Я не вижу оснований к отмене. Возможны улучшения.

Что касается запросов по упрощению, это возможно. Какие-то изменения могут быть сделаны. Работа ведётся правительством. Изменения — да, повышение удобства — да, но не стоит ожидать отмены», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, после введения Fan ID на матчах РПЛ существенно снизилась посещаемость. Активные фанаты клубов РПЛ протестуют против нового закона и бойкотируют матчи чемпионата. Обычные болельщики в большинстве своём также критикуют Fan ID.