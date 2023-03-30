«Кайфую, когда получается что-то изменить». Дюков — о мотивации работать в РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что его мотивирует на работу.

«Не хотелось ли мне сконцентрироваться на нефтяной отрасли? Вы думаете, что там всё так радужно? Вся наша жизнь — борьба. Преодоление — это, наоборот, интересно. Сейчас мы решаем задачи — это интересно. Хотелось бы заниматься развитием футбола, но те задачи, что сейчас стоят перед нами, это тоже интересно. Что заставляет оставаться? Я приходил с целями, стратегией, определённым видением.

Я верю в потенциал нашего футбола: вижу в себе силы, чтобы это реализовать. Изменение того, с чем работаешь, мотивирует: развитие детского футбола, школ, массового футбола. Мне работать интересно. Интересует процесс достижения целей — я получаю от этого удовольствие, для меня это важно.

Мне не важен статус. Моя позиция — инструмент для достижения целей. Я кайфую, когда получается что-то изменить», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.