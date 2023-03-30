Глава РФС Дюков: на каком основании клубы Медиалиги должны получать уайлд-кард в РПЛ?

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможности участия клубов Winline Медиалиги в соревнованиях Российской Премьер-Лиги.

«По спортивному принципу клубам Медиалиги ничего не мешает дорасти до РПЛ. Уайлд-кард клубам Медиалиги? А на каком основании? Появятся другие команды, которые потребуют этот уайлд-кард. Какой критерий популярности этих клубов? Давайте и чемпиона России определять по популярности: кто обеспечивает большую посещаемость, тот и чемпион. Футбол прежде всего спорт, а во вторую очередь какие-то развлечения. Опыт Медиалиги надо, безусловно, использовать», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, «Крылья Советов» во время перерыва на матчи национальных команд разгромили сборную Winline Медиалиги со счётом 4:0, а ЦСКА уступил 2DROTS — 1:2.