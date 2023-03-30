Президент РФС рассказал о дедлайне лицензирования в ФНЛ для крымских клубов

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о процессе лицензирования крымских клубов с целью их последующей интеграции в российские турниры.

«В ФНЛ создана рабочая группа, они занимаются этим вопросом. Сейчас начинается процедура лицензирования. Для ФНЛ важно, чтобы клубы соответствовали требованиям. Дедлайн по лицензированию — конец мая», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что крымские футбольные клубы могут начать интегрировать в российские турниры уже ближайшим летом. Перед этим клубам предстоит пройти лицензирование и аккредитацию. Новые команды начнут выступать со второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) России. До этого крымские клубы в любом случае ещё сыграют в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС). Он начался, как и планировалось, 25 марта.

Чемпионат Премьер-лиги КФС проходит в четыре круга, то есть каждая команда играет с другими четыре раза — два раза на своём поле и два раза на выезде. Возможно, в этот раз пройдут только два круга, то есть с каждой командой сыграют по матчу дома и на выезде. В таком случае крымские клубы начнут играть в ФНЛ в июле.