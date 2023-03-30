Президент РФС: нельзя сказать, что все болельщики выступят за возвращение пива на стадионы

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по поводу возвращения пива на стадионы.

«Нельзя сказать, что все болельщики выступят за возвращение пива на стадионы. Но если завтра правительство решит вернуть, РФС выступит за. Мы об этом говорили неоднократно», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, распитие спиртных напитков на спортивных мероприятиях запрещено в России с 2005 года. В мае 2022 года сообщалось, что в Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях. В конце того же месяца Дюков заявил, что организация поддерживает возвращение пива на стадионы.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался за возвращение пива на стадионы.