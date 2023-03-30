Дюков — о санкциях на российский футбол: давление и так уже достаточное. Куда ещё больше?

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможности усиления давления на российский футбол из-за политической ситуации.

«Ожидаю ли я усиления санкционного давления на футбольную отрасль? Давление и так уже достаточное. Куда ещё больше?» — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, российская сборная и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА решением организаций от марта 2022 года. Решение связано с эскалацией ситуации на Украине. Бан бессрочный: он может быть как снят в любой момент, так и продлён на следующие соревнования.

С ноября 2021 года сборная России не провела ни одного официального матча. Сейчас в России рассматривается вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию.