Дюков — о санкциях на российский футбол: давление и так уже достаточное. Куда ещё больше?

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможности усиления давления на российский футбол из-за политической ситуации.
«Ожидаю ли я усиления санкционного давления на футбольную отрасль? Давление и так уже достаточное. Куда ещё больше?» — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, российская сборная и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА решением организаций от марта 2022 года. Решение связано с эскалацией ситуации на Украине. Бан бессрочный: он может быть как снят в любой момент, так и продлён на следующие соревнования.
С ноября 2021 года сборная России не провела ни одного официального матча. Сейчас в России рассматривается вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию.
- 30 марта 2023
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