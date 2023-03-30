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Уваров — о жизни в Израиле: дочь служила в армии 1,9 года, а сын — три

Уваров — о жизни в Израиле: дочь служила в армии 1,9 года, а сын — три
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Бывший голкипер сборной СССР и «Маккаби» из Тель-Авива, ныне тренер вратарей «Маккаби» Александр Уваров рассказал о службе детей в армии.

«Дочь служила в аэропорту, в «Бен-Гурионе», в авиационных войсках. Ещё и хотела остаться в армии сверх срока. Но тогда возникли определённые проблемы, и она пошла работать секьюрити там же. А сын охранял генеральный штаб в Тель-Авиве. Девочки здесь 1,9 года служат, а парни — три», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По закону все граждане Израиля по достижении 18 лет подлежат призыву на службу в армию. По состоянию на 2021 год срок срочной службы для мужчин — 30 месяцев, для женщин — 24 месяца.

Полное интервью с Александром Уваровым читайте на «Чемпионате»:

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