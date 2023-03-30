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Президент РФС рассказал о ситуации с экипировкой сборной России в условиях санкций

Президент РФС рассказал о ситуации с экипировкой сборной России в условиях санкций
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что со следующего года экипировку для сборной России будет предоставлять новый технический спонсор.

«Мы завершаем переговоры с одной из компаний. Отечественная ли это компания? Завершим переговоры и всё озвучим. Пока у нас есть запас экипировки. В следующем году у нас должен быть новый технический спонсор», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, российская сборная и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА решением организаций от марта 2022 года. Решение связано с эскалацией ситуации на Украине. Бан бессрочный: он может быть как снят в любой момент, так и продлён на следующие соревнования.

С ноября 2021 года сборная России не провела ни одного официального матча. Сейчас в России рассматривается вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию.

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